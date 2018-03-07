Стало известно, каких товаров Украина купила у ЕС больше всего

В прошлом году больше всего Украина покупала у Евросоюза электрические и механические машины, продукцию химической промышленности, минеральные продукты, наземный транспорт и летательные аппараты, плавучие средства, агропромышленные товары и продукты питания. Об этом сообщили в Госстатистики.
“Самые большие объемы импорта товаров из стран ЕС составляли: электрические и механические машины — 21,8%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности — 17,2%, минеральные продукты — 15%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства — 10,8%, товары агропромышленного комплекса и пищевой промышленности — 9,8%”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что среди стран ЕС наиболее значимые импортные поступления товаров осуществлялись из Германии, Польши, Италии и Франции.
В целом, импорт товаров из стран ЕС составил 20 млрд 795,8 млн долл., или 41,9% от общего объема (в 2016 году — соответственно 17 млрд 140,8 млн долл. и 43,7%) и увеличился против 2016 года на 3 млрд 655 млн долл., или на 21,3%.
Среди других стран мира крупнейшие импортные поставки товаров поступали из Российской Федерации, Китая, Беларуси, США и Швейцарии.
“По сравнению с 2016 годом импорт товаров увеличился из Швейцарии на 70,9%, США — на 49,6%, Венгрии — на 43,7%, Российской Федерации — на 39,9%, Польши — на 28,2%, Германии — на 26,1%, Китая — на 20,5%, Италии — на 19,6%, Беларуси — на 15,4% и Турции — на 14,9%”, – добавили в Госстатистики.
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