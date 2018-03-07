Минюст с начала года взыскал 485 млн гривен алиментов

С 1 января 2-18 года Минюст взыскал 485 млн грн алиментов в пользу более 448 000 детей. При этом более 4000 человек направлены на общественные работы. Более 7000 должников объявлен в розыск.
С начала 2018 года Министерство юстиции принудительно взыскало 485 млн гривен алиментов в пользу 448 000 детей. Об этом у себя в Facebook сообщил министр юстиции Павел Петренко.
“Новый закон 7277 вступил в силу только 1 месяц назад, и вот уже первые его результаты: должниками уплачено 225 млн грн алиментов с 6 февраля по сей день, из них 55 млн грн взыскано государственными исполнителями Минюста благодаря действию норм нового Закона”, – написал он.
Министр также отметил, что общая сумма взысканий получилась довольно внушительной.
“Взыскано 485 млн грн алиментов в пользу более 448 000 детей с 1 января этого года в целом; вынесено более 4000 протоколов по выполнению должниками общественно-полезных работ, оплата за которые направляется на погашение задолженности по алиментам; более 7000 должников объявлен в розыск”, – написал он.
Напомним, 5 февраля в Украине заработал публичный реестр должников по уплате алиментов, где на ту дату было более 75 тысяч записей.
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