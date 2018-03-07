Куда чаще всего мигрируют украинские женщины (исследование)

Согласно данным UNDESA и EqualRights4WomenWorldwide, украинские женщины чаще всего мигрируют в такие страны ЕС, как Польша, Испания, Италия, Франция и Германия.

Основными причинами, побуждающими украинок выезжать за границу, являются безработица, низкий уровень дохода, долговые обязательства и домашнее насилие.

Хотя в то же время, украинских женщин привлекает желание исследовать новые страны, самореализоваться и возможность выйти замуж за иностранца.

К примеру, согласно данным польского Министерства труда и социальной политики, большинство украинок мигрирует в Польшу с целью найти хорошую работу. Некоторые – стремятся получить образование в польском университете, и, безусловно, есть те, кто хочет создать семью с гражданином Польши.

Примечательно, что по последним данным Science in Poland, за последние годы число польско-украинских браков увеличилось в 2,5 раза – от 400 до почти 1000 семей.

«Это достаточно новая тенденция», – комментирует Магнус Олби, директор по маркетингу TransferGo. «Еще 10 лет назад большинство украинских мигрантов в Польше были женщинами в возрасте старше 40 лет. В настоящее время мы имеем дело с достаточно молодой аудиторией в возрасте от 23 до 33 лет».

Согласно последним официальным данным, среди украинских мигрантов в Польше наблюдается относительный гендерный баланс – почти 50/50 женщин по сравнению с мужчинами.