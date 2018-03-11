Стало известно, сколько судей уволили в Украине за год

Глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк заявил о том, что за время работы Высшего совета юстиции (ныне – Высшего совета правосудия) в отставку ушли порядка 2500 судей. Только за последний год уволили 890 судей, заявил он в эфире “5 канала”.
«Некоторые, у кого имелся стаж, просто решили уволиться и не проходить квалификационное оценивание, поскольку на пенсию уже заработали. Когда можно было получать 90% от зарплаты судьи, действующего на то время (выйдя на пенсию). А сейчас, по нынешнему закону, если ты уйдешь в отставку по нынешней процедуре – правда, там большая зарплата, – ты можешь получить до 50% отставочных. То есть, другой подсчет, другой стаж и так далее», – объяснил он.
Именно поэтому порядка 20% не пошли на квалификационное оценивание, а просто фактически ушли в отставку.
“Кроме того, только за последний год мы уволили еще 890 судей – это на разных уровнях”, – рассказал Бенедисюк.
По словам Игоря Бенедисюка, сейчас в стране критически не хватает судей. Есть апелляционные суды, где из 70 всего 20–22 человека работают. И это становится проблемой, когда нельзя рассмотреть в апелляционном порядке ту же меру пресечения, которая уже выбрана – возможно, даже и несправедливо.
По словам главы ВСП, те механизмы, которые установлены сегодня для избрания судей, – достаточно длительные, поскольку предусматривают проверку доходов, собеседование, всевозможные конкурсные процедуры, а также психологическое тестирование.
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