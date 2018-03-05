Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер

Концептуальный автомобиль Skoda Vision X сможет работать на газе, бензине и электричестве.
Презентовать новинку должны в начале марта на автосалоне в Женеве.
Главная особенность машины заключается в использовании гибридной силовой установки.
Vision X оснастят четырехцилиндровым 1,5-литровым двигателем TSI, который используется на большом количестве автомобилей VW Group.
Эта разновидность двигателя была спроектирована для работы на сжатом природном газе.
В таком режиме двигатель выдает 130 лошадиных сил.
Как рассказали представители Skoda, также в машину установят два электрических мотора, один из которых соединен с ДВС и используется как стартер-генератор, второй – установлен на задней оси и обеспечивает работу полного привода.
Второй электромотор активируется для включения дополнительной мощности при запуске или улучшения тяги на скользких дорогах и бездорожье. 48-вольтовый литий-ионный аккумулятор можно заряжать, пока концепт движется.
Для хранения газа имеются два баллона, которые расположены под задним сиденьем и за задней осью. Поскольку именно газ является основным видом топлива, то для бензина предусмотрен резервный топливный бак.
Отмечается, что машина лишена традиционного карданного вала, что позволило снизить массу автомобиля и переключать режимы, делая кроссовер передне-, полно- или заднеприводным по необходимости.
До “сотни” Vision X разгоняется за 9,3 секунды, максимальная скорость – 200 км/ч, а запас хода – 650 км, что, как отмечает Motor1, “не совсем впечатляет”. Зато выбросы CO2 составляют всего 89 г/км.
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