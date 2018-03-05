Криптовалютные мошенники взялись за Android

Исследование, проведённое ESET, говорит о том, что владельцы мобильных устройств под управлением Android всё чаще страдают от криптовалютных мошенников

Сейчас злоумышленники применяют несколько основных схем атак.

Одна из них – создание поддельных приложений криптовалютных бирж. Такие программы предназначены для перехвата логинов и паролей: похищенные данные затем используются для кражи цифровых денег. Приложения распространяются через Google Play и другие площадки; они могут иметь высокий рейтинг и положительные отзывы.

Похожая схема применяется для взлома криптовалютных кошельков. Мошенники создают фишинговые приложения-кошельки для перехвата закрытых ключей и SEED-фраз (набора слов для восстановления кошелька). В этом случае риск пользователей выше – украденный пароль от биржи можно сбросить, но, если скомпрометирован закрытый ключ, содержимое кошелька потеряно.

Киберпреступники не могли оставить без внимания аппаратные возможности современных гаджетов. В экосистеме Android растёт число вредоносных программ-майнеров, которые скрытно добывают криптовалюты в интересах злоумышленников. Для пользователей наличие таких приложений на смартфоне или планшете оборачивается перегревом устройства и быстрым расходом заряда аккумулятора. В некоторых случаях возможен даже выход батареи из строя.

ESET выделяет ещё одну группу зловредов – так называемые мобильные лжемайнеры. Их разработчики утверждают, что приложения добывают криптовалюту, но на самом деле они только показывают рекламу, на чём и зарабатывают мошенники.