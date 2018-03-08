Toyota создала подразделение беспилотных автомобилей

Японская компания Toyota создала исследовательское подразделение TRI-AD, отвечающее за разработку систем автопилота для перспективных беспилотных автомобилей. Как пишет Engadget, партнерами в создании подразделения стали компании Aisin Seiki, выпускающая автосборочное оборудование, и Denso, производящая автомобильные комплектующие.
Toyota занимается разработкой систем автопилота для автомобилей на протяжении последних нескольких лет. К настоящему времени ей удалось разработать систему третьего уровня автономности. Он предполагает, что за рулем автомобиля должен находиться водитель, готовый перехватить управление в случае необходимости.
Подразделение TRI-AD, как ожидается, существенно ускорит разработку японской компанией систем автопилота с более высокими уровнями автономности, включая пятый, при котором автомобиль сможет перемещаться по дорогам общего пользования полностью самостоятельно без какого-либо внимания со стороны пассажира.
Toyota и партнеры компании намерены инвестировать в новое подразделение 2,8 миллиарда долларов. В нем будут трудиться около тысячи человек. Другие подробности пока не раскрываются.
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