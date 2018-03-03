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Минфин Германии признал криптовалюту платежным средством

Минфин Германии признал криптовалюту платежным средством

Министерство финансов Германии приняло решение признать виртуальные валюты эквивалентом законных платежных средств. Об этом говорится в документе министерства, передает Coindesk.

Так, покупки за биткоин не будут облагаться налогом на отток капитала, как в США, где криптовалюта считается имуществом.

При этом, покупая товары с помощью криптовалюты, покупатель должен уплатить НДС.

Ранее мы писали, что быстрый рост цен на Bitcoin и другие криптовалюты в 2017 году привёл к тому, что немало компаний решили попробовать себя в этом деле в надежде разбогатеть. Многие из них изначально не внушали доверия даже на фоне остальных и, как оказалось, неслучайно.

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