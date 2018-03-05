Задолженность по зарплате в Украине резко выросла

К 1 февраля долги по зарплате перед украинцами достигли астрономической суммы – 2,54 млрд грн. И это без учета оккупированных территорий, статистку по которым не готовят. Всего лишь за месяц задолженность выросла на 167 млн грн. А в начале 2017 года долг составлял лишь 1,8 млрд грн. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Примечательно, что более половины (55,2%) задолженности – на плечах у экономически активных предприятий. Банкроты сконцентрировали менее трети (29,1%) долгов, а неактивный бизнес – всего 15,7%.

Больше всего должников в Луганской и Донецкой областях, хотя зона проведения АТО не включена в статистику. А в дюжину самых злостных неплательщиков угодили даже Киев и Киевская область – всеукраинские лидеры по размеру заработной платы.

Среди самых недобросовестных отраслей по части выплат жалования своим работникам – промышленность. Только на нее пришлось 2 млрд грн. зарплатных долгов. На втором месте почтовая и курьерская деятельность (160,1 млн грн.), на третьем – научная (113 млн. грн.).