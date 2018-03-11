Экономика Украины уже несколько лет превосходит прогнозы мировых аналитиков - эксперт IIF

Есть два фактора, которые выделяют Украины среди стран с развивающимися экономиками, отметил экономист по новым европейским странам Международного института финансов (IIF) – мировой ассоциации финансистов с главным офисом в Вашингтоне, США.

«Во-первых, Украина уже два-три года стабильно превосходит аналитику, в частности ожидания аналитиков в отношении роста», – отметил Йорбол Якшиликов в интервью Украинской службе «Голоса Америки».

«В начале года все оптимистично оценивают экономический рост, но к концу года все приятно удивлены… Она (Украина – ред.) превосходит ожидания. Первые предварительные цифры за 2017 год говорят, что экономика Украины выросла на 2,1% в 2017-м, что превзошло наш прогноз 1,5%», – отметил экономист.

«Это – позитивная новость. В плане структуры экономического роста – ему способствовало потребление (как частное, так и государственное) и его поддерживал рост доходов в начале прошлого года», – подчеркнул он.

Тем не менее, отметил экономист, нынешние темпы экономического роста Украины недостаточны.

IIF прогнозирует, что экономика Украины вырастет на 3% в 2018 году, что близко к ожиданиям НБУ (3,4%) и других экспертов, которые работают по Украине.

Второй фактор, который отличает Украину, и, по мнению аналитика, ограничивает ускорение роста – это структурные дисбалансы. «Вызовом для ускорения роста Украины является необходимость структурных реформ, установление верховенства права, наличие независимого, прозрачного судопроизводства, которые позволили бы защитить права кредиторов», – отмечает он.

«Даже перед недавним спадом, который отнял 1/6 ВВП, экономика Украины нуждалась в структурных реформах. Если сравнить с другими странами Восточной Европы, экономика Украины значительно отстает», – говорится в отчете IIF в отношении Украины.