Повышение учетной ставки повлекло за собой рост доходности гривневых ОВГЗ, - Нацбанк

Повышение учетной ставки Национального банка Украины повлекло за собой рост доходности ОВГЗ, номинированых в гривне.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в “Макроэкономическом и монетарном обзоре” за февраль.

В частности, в январе увеличилась и доходность первичных размещений ОВГЗ в национальной валюте по всем срокам. Доходность по двух- и трехлетним гривневым ценными бумагами практически сравнялась, установив ориентир для среднесрочных инструментов. Кроме того, учитывая возвращение международных финансовых учреждений на внутренний рынок краткосрочного государственного долга, НБУ в феврале приостановил размещение депозитных сертификатов со сроком погашения три месяца.

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Кроме того, в январе выросла и средневзвешенная доходность депозитов в национальной валюте. В то же время процентные ставки по кредитам (прежде всего до одного месяца) и домохозяйств (всего от 6 месяцев до 1 года) несколько снизились. В целом, учитывая отзыв рыночных процентных ставок в национальной валюте на последнее и предыдущие повышения учетной ставки, такие изменения свидетельствуют о действенности трансмиссионного механизма монетарной политики через канал процентных ставок.

Вслед за повышением учетной ставки выросла средневзвешенная стоимость гривневых ресурсов на межбанковском рынке (на 0,5 п. п. по сравнению с 25 января 2018 года – до 14,5% по состоянию на 28 февраля 2018 года по данным системы “КредИнфо”) и Уимс (повысился на 1 п. п. за соответствующий период).

Рост доходности ОВГЗ в национальной валюте способствовал повышению спроса на эти бумаги также и среди нерезидентов. А в феврале приток капитала нерезидентов в государственные ценные бумаги в национальной валюте усилился. Это вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров на фоне сохранения благоприятной конъюнктуры на мировых рынках положительно повлияло на предложение валюты на межбанковском рынке.

Как следствие, это способствовало укреплению обменного курса гривны к доллару (на 3,8% в феврале и 4% с начала года) и позволило НБУ продолжить пополнение международных резервов через операции по покупке иностранной валюты (сальдо операций по покупке НБУ иностранной валюты в феврале было положительным и составило 397 млн долларов).