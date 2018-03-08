Аренда жилья по-новому: эксперты объяснили, что будет с ценами

Правительство планирует поменять правила аренды жилья и вывести этот рынок из тени. В Кабинете министров готовят законопроект, где пропишут как жильцы будут вселяться, получать прописку и каким будет механизм выселения. Все это повлияет и на цену съема квартир, предупреждают риелторы.
Цены на аренду квартир за прошлый год подскочили на 15-20% по всей стране. Подорожало даже жилье без ремонта и на окраинах городов. Ведь на такие квартиры есть спрос среди тех, у кого скромный бюджет.
Аренда однокомнатной квартиры в Киеве в среднем стоит семь-восемь тысяч гривен, за шесть можно найти такую же в Одессе, хотя в целом от столицы здесь цены не сильно отличаются. По 4800 грн можно снимать жилье во Львове и Днепре.
На повышение цен на аренду влияет рост курса доллара и подорожание коммунальных услуг. По прогнозам Министерства экономического развития, тарифы в течение года вырастут на 18%.
“В старых домах коммунальные платежи немного выше, чем в новых комплексах. Старые дома более холодные. Комунальные платежи за хрущевку – пять тысяч гривен в месяц, а за новую квартиру, которая больше площадью, – три тысячи гривен”, – отмечает эксперт по недвижимости Иван Кудояр.
К тому же, в поисках лучшей жизни все больше людей переезжают в мегаполисы. Поэтому арендодатели и поднимают цены.
“Высокие цены держатся до конца мая. Начиная с июля по август цены падают, потому что студенты разъезжаются, квартиры освобождаются – снять квартиру в летний период можно намного дешевле”, – советует аналитик рынка недвижимости Елена Маленкова.
Следующее рост стоимости аренды состоится уже в сентябре, прогнозируют аналитики, именно тогда цены повысятся на 10-15% процентов.
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