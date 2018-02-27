Максимальные ставки по депозитам: лидеры не меняются

В феврале большинство банков продолжили снижать максимальные ставки по депозитам. Исключений оказалось немного. Больше всего из общей картины выбился ТАСкомбанк, который повысил доходность коротких депозитов во всех валютах.

Вклады различной срочности в долларах и евро также подорожали в Мисто Банке, А-Банке и Марфин Банке.

Вслед за изменениями в подсчетах средних ставок, «Минфин» откорректировал и свою методику расчета максимальной доходности банковских депозитов физлиц. Теперь вкладчиков и вовсе нечем порадовать.

Ранее при расчете максимальной доходности по вкладам физлиц «Минфин», кроме самой ставки, обращал внимание на различные бонусы, доступные широкому кругу лиц. В том числе, учитывал надбавки за открытие депозита на большую сумму (500 000 грн, 1 млн и т.д.). Это тянуло максимальные ставки вверх.

Однако подобная опция доступна не всем вкладчикам. Поэтому «Минфин» решил ограничить ее влияние. Начиная с сегодняшнего обзора, при расчете максимальных ставок будут учитываться только бонусы, которые банки начисляют вкладчикам за открытие депозита до 200 000 грн. (Если таковые в финучреждениях есть в принципе).

Изменения в методике автоматически снизили максимальные ставки почти в десятке банков. Что касается других участников обзора, то в последние две недели многие из них продолжали заниматься любимым делом – снижать доходность депозитов. Так что их максимальные ставки упали без нашего вмешательства.

Прежде чем перейти к обзору, мы рекомендуем ознакомиться с методикой исследования.

Изменения методики не коснулись десятки банков, которые предлагают высокие ставки по гривневым вкладам на 12 месяцев. По этому показателю по-прежнему лидирует ТАСкомбанк. Более того, во второй половине февраля он даже еще повысил ставки. Правда, рост коснулся только сбережений на 3 и 6 месяцев.

Марфин, который в прошлом обзоре занимал второе место, снизил ставки и покинул топ-лист. Его место занял Банк Инвестиций и Сбережений. Также ставки снизили Мисто Банк и Универсалбанк. Но это не изменило их позиции в десятке.

Изменение методики автоматически снизило максимальные ставки в Ощадбанке, ПУМБ, Укргазбанке, Укрэксимбанке, банках Пивденный и Креди Агриколь. Также изменения повлияли на Универсалбанк. Вдобавок к этому последний еще и снизил доходность гривневых вкладов.

Ставки также пересмотрел А-Банк. Он снизил доходность долгосрочных вкладов, а краткосрочных – повысил.

Доллар

Десятка банков, которые предлагают высокие ставки по годовым долларовым вкладам, в связи с корректировкой методики также не изменилась. Лидер – Сбербанк – сохраняет свои позиции. ТАСкомбанк повысил доходность депозитов, но только краткосрочных. Так что на его позицию в ТОП это никак не повлияло – он до сих пор занимает третью позицию.

Альфа-Банк и Укрсоцбанк в прошлом обзоре занимали пятое и шестое место соответственно. Они снизили доходность и покинули топ-лист. Вместо них в него вошли Мисто Банк и Банк Форвард.

Изменение методики коснулась 5 банков из таблицы: Универсалбанк, ПУМБ, Ощадбанк, Банк Пивденный и Укрэксимбанк.

Кроме того, в последние две недели ставки по долларовым вкладам пересмотрел А-Банк. Как и в случае с гривневыми сбережениями, он увеличил доходность краткосрочных программ и уменьшил ставки по долгосрочным

Евро

Максимальная доходность по депозитам в евро выросла в Мисто Банке, который и так лидировал по этому показателю. Марфин Банк, занимавший 5-е место в ТОП-10, также увеличил доходность. Правда, повышение коснулось только краткосрочных депозитов в евровалюте.

Корректировка методики коснулось 4 финучреждений: Универсалбанк, Банк Пивденный, ПУМБ и Ощадбанк.

Вместе с тем свои ставки пересмотрели Альфа-Банк, Укрсоцбанк и ТАСкомбанк. Первые два – снизили доходность, ТАСкомбанк – увеличил.

Методика

Депозиты отбирали для сравнения по двум критериям – срок и валюта. Смотрели только на вклады, доступные любому «человеку с улицы». Поэтому в обзоре не участвуют «социальные» вклады – пенсионные, студенческие, детские и т.д.

Для сравнения не имели значения способ и частота выплаты процентов, возможность пополнения/снятия средств, досрочного расторжения депозитного договора и т.д.

Приведенные максимальные ставки включают бонусы за крупную сумму вклада, а также за оформление депозита онлайн. Такие надбавки доступны для широкого круга лиц, поэтому они показаны в обзоре.

Приведем пример. Банк Х предлагает клиентам 6 видов гривневых вкладов на 12 месяцев. Из них один пенсионный, еще один – детский. Последние два автоматически исключаются из осмотра. Среди остальных четырех – вклады с выплатой процентов в конце срока и ежемесячно, депозит с возможностью пополнения, а также еще один – дает клиенту право досрочно расторгнуть договор. «Минфин» смотрит и сравнивает ставки по всем этим 4 видам вкладов. Каждый из них предусматривает надбавку 0,5% за размещение депозита на сумму от 500 000 грн. Но только две программы гарантируют бонус 0,5% к стандартной ставке за оформление вклада онлайн. С учетом всех возможных надбавок максимальная ставка – 18% – получается по вкладу с выплатой процентов в конце срока.

Алексей Рябуха

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