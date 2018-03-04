США увеличат финансирование на создание истребителя шестого поколения.
Об этом сообщает Naked Science.
Сообщается, что флот США оборудует свои стелс-эсминцы новыми ракетами.
Предполагается, что из-за этого США увеличат финансирование разработки истребителя шестого поколения.
Так, согласно представленным данным, в течение пяти лет на создание нового боевого самолета потратят 10 млрд долларов, что на 2,7 млрд больше, чем предполагалось ранее.
Вероятно, указанная сумма не является окончательной и будет увеличена по ходу программы.
Указано, что самолет получит новые возможности, которые в себя включают, в частности, активное применение лазеров различной мощности, расширенное использование летательного аппарата, гиперзвуковой полет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Нафтогазе" объяснили, почему не перестраховались на случай демарша "Газпрома"Вчера, 15:30 - 2333 33
В "Нафтогазе" объяснили, почему газ из подземных хранилищ не решает проблему дефицитаВчера, 09:00 - 3833 24
"Прикрутили": Украина 2 марта сократила потребление газа на 25 млн куб. мВчера, 12:00 - 1705 18
Есть теневые доходы: посол Канады не верит статистике о плохой жизни в УкраинеВчера, 21:00 - 1705 12
Украинцев призывают поэкономить газ еще двое-трое сутокВчера, 19:00 - 929 11
Конкурент SpaceX снизит стоимость запусков ракет на 70%6 ч. назад - 3531
Президент рассказал, по каким ценам Украина покупает европейский газВчера, 13:00 - 2900 8
В "Нафтогазе" объяснили, почему не перестраховались на случай демарша "Газпрома"Вчера, 15:30 - 2333 33
В Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам получить пенсию в УкраинеВчера, 17:00 - 2151 3
"Прикрутили": Украина 2 марта сократила потребление газа на 25 млн куб. мВчера, 12:00 - 1705 18
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 1855
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 5777 12
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 546
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 2383 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 3509
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Золото в гранулахРинок банківських металів
Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг