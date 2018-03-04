США увеличат финансирование на создание истребителя шестого поколения.

Об этом сообщает Naked Science.

Сообщается, что флот США оборудует свои стелс-эсминцы новыми ракетами.

Предполагается, что из-за этого США увеличат финансирование разработки истребителя шестого поколения.

Так, согласно представленным данным, в течение пяти лет на создание нового боевого самолета потратят 10 млрд долларов, что на 2,7 млрд больше, чем предполагалось ранее.

Вероятно, указанная сумма не является окончательной и будет увеличена по ходу программы.

Указано, что самолет получит новые возможности, которые в себя включают, в частности, активное применение лазеров различной мощности, расширенное использование летательного аппарата, гиперзвуковой полет.

Справка Finance.ua: