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США увеличат финансирование на создание истребителя шестого поколения

США увеличат финансирование на создание истребителя шестого поколения

США увеличат финансирование на создание истребителя шестого поколения.

Об этом сообщает Naked Science.

Сообщается, что флот США оборудует свои стелс-эсминцы новыми ракетами.

Предполагается, что из-за этого США увеличат финансирование разработки истребителя шестого поколения.

Так, согласно представленным данным, в течение пяти лет на создание нового боевого самолета потратят 10 млрд долларов, что на 2,7 млрд больше, чем предполагалось ранее.

Вероятно, указанная сумма не является окончательной и будет увеличена по ходу программы.

Указано, что самолет получит новые возможности, которые в себя включают, в частности, активное применение лазеров различной мощности, расширенное использование летательного аппарата, гиперзвуковой полет.

Справка Finance.ua:

  • Страны Европейского союза в свою очередь готовятся к производству нового истребителя на замену военным самолетам Eurofighter и Tornado.
По материалам РБК-Украина
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