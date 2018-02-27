За год бананы в Украине подорожали на 60%

Из-за существенного снижения мирового урожая за год бананы подорожали на 60%
Об этом сообщает Shuvar.info.
С начала месяца банан подорожал на 20%. Объясняют это существенным снижением мирового урожая.
“Из-за неблагоприятных погодных условий, холодной и пасмурной погоды, валовое производство бананов в главных странах-производителях снизилось на 18-20%”, – говорится в сообщении.
Тем временем рост цены почти не повлиял на внутренний спрос на банан. За первые два месяца зимы Украина импортировала почти 47 тыс. тонн бананов, то есть на 5% больше, чем в тот же период предыдущего сезона, когда банан стоил почти на 60% дешевле.
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