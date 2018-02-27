За год бананы в Украине подорожали на 60%

Из-за существенного снижения мирового урожая за год бананы подорожали на 60%

Об этом сообщает Shuvar.info.

С начала месяца банан подорожал на 20%. Объясняют это существенным снижением мирового урожая.

“Из-за неблагоприятных погодных условий, холодной и пасмурной погоды, валовое производство бананов в главных странах-производителях снизилось на 18-20%”, – говорится в сообщении.

Тем временем рост цены почти не повлиял на внутренний спрос на банан. За первые два месяца зимы Украина импортировала почти 47 тыс. тонн бананов, то есть на 5% больше, чем в тот же период предыдущего сезона, когда банан стоил почти на 60% дешевле.