Рада готовит закон о намерениях Украины вступить в НАТО

В законопроект о Национальной безопасности Украины заложены стратегические вопросы для Украины, которые необходимо реализовать для интегрирования в НАТО. Об этом сообщила журналистам народный депутат Украины, представитель президента Украины Ирина Луценко.
В частности, по ее словам, Украина даже не имея четкого плана о присоединении к НАТО, уже в одностороннем порядке осуществляет ряд необходимых для этого мероприятий. “Этот закон о Нацбезопасности – основные стратегические моменты, на которых должна остановиться Украина для того, чтобы интегрироваться в НАТО. Основные постулаты, которые будут заложены в закон о Национальной безопасности: там будет четко определено, какие службы и учреждения будут входить в Национальную безопасность и оборону Украины.
Мы говорили, что это и СБУ, и Нацгвардия, это и ВСУ, и войска спецназначения. Этот законопроект определит основную стратегию Украины по тем стандартам, которые должна на себя в одностороннем порядке принять Украина для того, чтобы наши европейские партнеры увидели, что мы даже не имея плана присоединения к НАТО уже в одностороннем порядке осуществляем соответствующие мероприятия”, – заявила Луценко. Также она добавила, что европейский курс Украины может быть прописан в Конституции Украины.
“Мы внесли изменения в закон о внешнеполитической деятельности Украины. Сейчас думаем о том, чтобы включить европейский и евроатлантический курс в один из разделов Конституции Украины. Это нужно для того, чтобы дать сигнал нашим международным партнерам, что Украина очень серьезно рассматривает вопрос по интеграции в НАТО”, – добавила она.
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