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Теперь самое дорогое для вас - под надежной защитой

Страхование от любых несчастных случаев и недвижимости с выплатой вам 25 000 гривен – всего за 17 грн в месяц.

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- Обязательная автогражданка с выплатой вам до 300 000 гривен всего за 489 гривен (единоразово);

- Добровольная автогражданка за ущерб имуществу с выплатой вам 200 000 гривен всего за 390 гривен (единоразово);

Подробности по телефонам: (050), (068), (056) 734 50 05, 068, а также в Viber и WhatsUpp.

По материалам Конкорд
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