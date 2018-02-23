Минфин снабдил госбанки планами

Министр финансов Александр Данилюк представил обновленную стратегию развития госбанков, которая должна позволить за пять лет сократить более чем вдвое – с 55% до 24% – долю государства на банковском рынке. Укргазбанк и ПриватБанк станут полностью частными банками, тогда как терять контроль в Ощадбанке и Укрэксимбанке государство не хочет.

Министерство финансов завершило обновление Основ стратегического реформирования государственного банковского сектора, рассчитанного на ближайшие пять лет. «Государство уменьшит долю рынка с 55% в 2017 году до 24% в среднесрочной перспективе (в 2022 году. – Ред.)», – пообещал министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства.

Представленный документ – это доработанная стратегия от февраля 2016 года. Потребность в ее обновлении появилась после национализации ПриватБанка. Новый документ Минфин обещал подготовить к маю 2017 года, но сроки постоянно отодвигались. В ведомстве такую задержку объясняли отсутствием стратегии ПриватБанка, делать которую он заказал компании McKinsey, и необходимостью согласования нового документа с наблюдательными советами госбанков.

На выполнение «Основ» все госбанки должны иметь индивидуальные стратегии, которые утверждает набсовет, либо, в случае его отсутствия, – Кабмин. «Эта стратегия – «дорожная карта», рамочный документ, в который мы закладываем главные принципы работы государственного банковского сектора. Это наша «политика собственности», которую мы даем сейчас набсоветам госбанков, и на ее основе они будут обновлять свои стратегии, которые будут детальными по продуктам, – заявила первый замминистра финансов Оксана Маркарова. – Сегодня мы на Кабмине утвердили обновленную стратегию Ощадбанка. ПриватБанк на финальной стадии, набсовет будет утверждать эту стратегию. И мы надеемся, что в ближайшее время Укрэксимбанк также обновит свою стратегию. Стратегия Укргазбанка остается неизменной, поскольку она полностью соответствует тем принципам, которые мы сегодня обновили».

Ключевые доработки «Основ» касаются в первую очередь ПриватБанка. Изменены также планы по выходу из капитала госбанков. Выход из капитала госбанков будет поэтапным. Кабмин планирует в 2020 году полностью выйти из капитала Укргазбанка, а в 2022-м – ПриватБанка.

Всему свое время продажи

Укргазбанк должны продать первым: международным финансовым организациям предложат 20% в 2018 году, а оставшиеся 75% акций в 2020-м приобретет стратегический инвестор. 100% акций ПриватБанка планируется продать международному инвестору в 2022 году. «До конца 2019 года мы планируем создать условия для привлечения миноритарных акционеров – международные финансовые учреждения, такие как IFC и ЕБРР, соответственно, в Ощадбанк и Укрэксимбанк», – заявил Александр Данилюк.

Государство обещает избегать действий, которые могут привести к росту госдоли на банковском рынке. «Создание новых госбанков считается нецелесообразным», – подчеркнул министр.

В Ощадбанке к 2022 году доля государства уменьшится со 100% до 55%: к 2020 году 20% акций приобретет одна из международных финансовых организаций, а еще 25% будут проданы путем первичного размещения (IPO). В Укрэксимбанке государство сохранит наибольшую долю – 80-100%. С 2019 года государство планирует продавать миноритарные пакеты международным финансовым организациям. При этом доля Укрэксимбанка на рынке снизится с 13% до 7%.

В Минфине считают, что реализация стратегии позволит банковскому сектору к 2022 году получить прибыль до налогообложения в размере 38 млрд грн, а рентабельность капитала будет на уровне 18%, что соответствует показателям Центральной и Восточной Европы. К 2022 году у банков будут дополнительные 440 млрд грн, доступные для кредитования корпоративного сектора, из которых 160 млрд грн – для кредитования МСБ. Розничное кредитование увеличится на 240 млрд грн, а процентные ставки уменьшатся на 7-12 п.п.

«Реструктуризация банков государственного сектора сгенерирует до 160 млрд грн стоимости для государства, включая 35 млрд грн в виде дивидендов и налогов, около 85 млрд грн поступлений от продажи акций, без учета поступлений от возобновления остаточной стоимости неработающих кредитов», – говорится в утвержденной стратегии.

В Минфине планируют, что чистая прибыль ПриватБанка в 2022 году составит 8,4 млрд грн, Ощадбанка – 4,7 млрд грн, Укрэксимбанка – 1,6-2,3 млрд грн в зависимости от стратегии.

Хорошо обновленное старое

Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк, чьи планы развития были включены в «Основы» 2016 года, придерживаются поставленных целей. Ощадбанк сокращал филиальную сеть, открывал отделения нового формата, развивал дистанционные каналы обслуживания, в 2017-м запустил программу поддержки предпринимателей «Будуй своє», продвигал некредитные продукты.

В «Основах» 2016 года было предусмотрено, что вместе со снижением доли государства в Ощадбанке потребуется отменить 100-процентную гарантию вкладов физлиц в банке. Гарантии будут только до 200 тыс. грн, как в остальных банках, таких как ПриватБанк и Укрэксимбанк. «Государство примет решение о сроках и условиях постепенного присоединения к ФГВФЛ начиная с 2019 года на основе экономического анализа последствий и рисков для банка и банковского сектора. Министерство финансов проведет соответствующий анализ при участии независимых экспертов, а рекомендации будут предоставлены правительству до 30 июня 2018 года», – говорится в стратегии.

«Мы планируем постепенный переход Ощадбанка в систему Фонда гарантирования вкладов, чтобы все банки на рынке имели одинаковые конкурентные условия, это предусмотрено, в частности, и этой стратегией», – заявил министр Александр Данилюк. По словам собеседника, знакомого с ситуацией в Ощадбанке, «обсуждаются варианты, как сделать наименее финансово болезненным присоединение Ощадбанка к ФГВФЛ». «Очевидно, что регулярные платежи с 2019 года он сможет платить без проблем. А вот первоначальный взнос, возможно, будет разбит на части, чтобы банк платил не сразу всю сумму, а частями на протяжении года», – пояснил он.

Укрэксимбанк сконцентрировался на обслуживании корпоративных клиентов, вышел из нецелевых клиентских сегментов (поэтапный отказ от клиентов с пассивами менее 100 тыс. грн) и отказался от низкодоходных и неактуальных продуктов. За три года банк сократил филиальную сеть на 39% – до 57 отделений. В планах банка оставить 45 точек. Укрэксимбанк – единственный банк, в отношении которого у Минфина еще нет четких планов. Есть два варианта – либо банк сосредоточится на экспортно-импортных операциях и будет сотрудничать с ЭКА (тогда банк останется 100% государственным), либо продолжит работать в нынешнем формате и будет готовиться к приватизации до 20% акций.

Укргазбанк поддерживает эконаправление. «Укргазбанк перестраивает все свои внутренние процессы – корпоративную культуру, социальную ответственность и создает систему контроля экологических рисков согласно новой экофилософии. Все эти процессы происходят в тесном взаимодействии с Минфином и направлены на успешную реализацию стратегии развития государственных банков», – говорит первый зампред правления Укргазбанка Андрей Кравец.

В Укргазбанке пообещали «прилагать все усилия по выполнению поставленных задач». «В том числе по уменьшению уровня проблемной задолженности, уровень которой в банке и так значительно ниже среднего по рынку, а также по выходу государства из капитала банка, предусмотренного стратегией», – пообещал Андрей Кравец. Укргазбанк сотрудничает с Международной финансовой корпорацией: помимо совместной реализации проекта создания экобанка, Укргазбанк был включен IFC в Программу глобального торгового финансирования. «А в 2017 году был подписан меморандум с IFC, который прямо определяет дальнейшие шаги и условия сотрудничества, включая возможность участия в капитале Укргазбанка», – уточнил он.

В Ощадбанке считают задачи Минфина выполнимыми. «Мы полностью поддерживаем принятую правительством стратегию развития государственного банковского сектора и ту ее часть, которая касается непосредственно Ощадбанка. Более того, последние четыре года обновленная команда банка работала именно на то, чтобы принятие такой стратегии стало возможным», – говорит председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

По его словам, пересмотр и принятие стратегии развития на ближайшие пять лет «было важнейшим пунктом дорожной карты к Меморандуму о стратегическом сотрудничестве, подписанному в ноябре 2016 года между ЕБРР, Минфином и Ощадбанком». «В связи с этим кроме критерия «реалистичность реализации» важным пунктом выбора данной стратегии была необходимость ее принятия, согласования со стороны наших международных партнеров – ЕБРР, – говорит Андрей Пышный. – Следующий фактор – максимизация стоимости для акционера. Установленные в стратегии KPI – очень жесткие, и именно достигнутые результаты 2015-2017 годов по модернизации дают основания быть уверенными, что и они нам под силу».

Сделка под вопросом

В ЕБРР, которого Александр Данилюк уже назвал покупателем доли в капитале госбанков, к планам Минфина относится очень осторожно. «У нас есть дорожная карта с Ощадбанком и мы по ней работаем. Сейчас мы находимся на первом этапе, он подразумевает подключение банка к нашим продуктам. Потом мы допускаем, что будем рассматривать возможность вхождения в капитал», – пояснил старший советник ЕБРР в Восточной Европе и на Кавказе Антон Усов.

С Укрэксимбанком должен быть аналогичный процесс: заключение меморандума, подписание программы сотрудничества, дорожной карты. «Пока такие переговоры не велись, и планов таких нет», – говорит Антон Усов.

Аналитик группы ICU Михаил Демкив считает продажу в ближайшее время Укргазбанка наиболее вероятной. «Это абсолютно рыночный обычный универсальный банк, поэтому его судьба – исключительно продажа инвестору», – говорит Михаил Демкив.

Больше всего вопросов возникнет с ПриватБанком, с экс-собственниками которого государство судится в лондонском суде. «Есть объективная причина, почему его будет сложно продать. Госбанков всего четыре, и ПриватБанк – наибольший. Если мы говорим о его продаже в одни руки, то фактически это будет означать создание еще одного небольшого монополиста на банковском рынке. Будет ли Приват таким же крупным участником рынка и не станет ли угрозой его продажа в одни руки?» – предупреждает Михаил Демкив.

Больной вопрос

Даже если появятся покупатели на государственные активы, затормозить процесс продажи может наличие огромного портфеля проблемных кредитов. В госбанках 400 млрд грн токсических кредитов! «Вряд ли кому-то из покупателей захочется покупать ПриватБанк, который интересен в первую очередь как розничный бизнес, с проблемным корпоративным кредитным портфелем, который зарезервирован на100%», – считает Михаил Демкив.

Несмотря на все переговоры и обсуждения этой проблемы, в финальной версии стратегии у Минфина нет четкого желания создавать отдельные структуры, под работу которых пришлось бы вносить изменения в законодательство, например, bad bank или отдельная госкомпания по управлению проблемными активами. «Это наша ответственность. Мы будем решать этот вопрос в госбанках и найдем решение, которое будем использовать. И это может быть отдельное учреждение», – заявил Александр Данилюк. «Это не обязательно должно быть отдельное юрлицо, на этом этапе мы, наоборот, говорим о «платформе» для принятия решений, в том числе совместных. Поэтому в стратегии есть видение того, как этот комитет должен работать», – поправила его Оксана Маркарова.

В стратегии говорится, что управлением активами будет заниматься Независимый комитет при Совете финансовой стабильности: он будет анализировать NPL в госбанках и давать рекомендации, как лучше поступить с тем или иным проблемным кредитом: списать, потребовать допзалоги, реструктуризировать, простить часть долга. Реализовывать или нет эти предложения, банки будут решать сами.

В Минфине рассчитывают, что с проблемными активами Ощадбанка и Укргазбанка удастся полностью разобраться до 2019 года, в ПриватБанке этот процесс, включая работу с судебными исками, затянется до 2020-2021 годов.

Однако в таком механизме есть и риски. «Нет никаких гарантий, что к руководству банка, которое будет следовать рекомендациям комитета, не придет СБУ или ГПУ и не обвинит в нанесении ущерба государству, например, за списание проблемного кредита или за прощение части долга. А если власть после выборов 2019 года изменится, тогда могу заверить – они гарантированно придут», – рассказал FinClub собеседник на банковском рынке.

Но проблемы могут возникнуть на любом этапе выполнения утвержденной стратегии. «Если не будет эффективных команд управленцев и действенных наблюдательных советов, особенно это касается набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка, реализация стратегии может быть под вопросом», – подчеркнул министр финансов.

Руденко Виктория