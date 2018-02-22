Омелян рассказал детали о заходе Ryanair

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал детали соглашения между Украиной и Ryanair.

Об этом министр сообщил на пресс-конференции.

По словам министра, борт Ryanair прилетал в Украину для переговоров.

Полеты Ryanair начнутся с осени 2018 и будут осуществляться из аэропорта “Львов” и аэропорта “Борисполь”.

Напомним, Boeing 737-800 ирландского лоукоста Ryanair впервые в истории совершил посадку в аэропорту Борисполь в 20:36 21 февраля.

Справка Finance.ua:

15 марта 2017 года один из крупнейших европейских лоукостеров Ryanair заявил о выход на украинский рынок авиаперевозок.

5 июля директор аэропорта “Борисполь” Павел Рябикин сообщил, что договор с Ryanair уже подписан.

6 июля появилась информация, что “Борисполь” подписал свою версию договора с Ryanair, в которой не учтены отдельные требования европейского лоукостера, которые, по словам Рябикина, обойдутся украинскому аэропорту в 2 миллиарда убытков в год.