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Nokia анонсировала управляемые услуги для безопасности сетей

Nokia анонсировала управляемые услуги для безопасности сетей

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia анонсировал управляемые сервисы безопасности для мобильных, IP- и фиксированных сетей.

Новые услуги, получившие названия Nokia Managed Security Service и Security Risk Index, охватывают все области безопасности, включая оценку и защиту разнородных сетей, работающих в мультивендорской среде, где существует гораздо больше возможностей для атак и намного больше рисков.

В сервисах используются комплексные программные решения NetGuard, которые распознают, предотвращают и отражают кибератаки в традиционных и облачных сетевых архитектурах, защищают конечных пользователей и устройства Интернета вещей.

Суть Security Risk Index заключается в том, что Nokia предоставляет исчерпывающий анализ уязвимостей и предложения по их устранению. После оценки вступает в действие управляемая услуга, основанная на программном обеспечении Nokia NetGuard, которая завершает этот целостный процесс.

«Операторы должны быть готовы к атакам на свои системы безопасности. Для ликвидации возможных угроз нужна динамичная управляемая услуга, и поэтому мы предпринимаем в данной области комплексные усилия — от оценки рисков до совершенствования инфраструктуры безопасности у наших заказчиков и управления ею», — отметил руководитель подразделения управляемых услуг Nokia Фридрих Травогер (Friedrich Trawoeger).

По материалам Servernews
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