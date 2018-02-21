25 крупнейших банков Украины будут ежегодно тестировать: список

В 2018 году Нацбанк запустит ежегодную оценку устойчивости 25 украинских банков, на которые приходится 95% активов сектора, сообщается в февральском обзоре банковской деятельности регулятора на его официальном сайте.

Точный список финучреждений чиновники не приводят, но если отталкиваться от последнего (на 1 октября 2017 г.) нацбанковского рейтинга по общим активам, это должны быть следующие структуры:

Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк, Альфа-Банк, Сбербанк, Укрсоцбанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Проминвестбанк, Банк Пивденный, Ситибанк, ПроКредит Банк, ВТБ Банк, Кредобанк, ТАСкомбанк, ИНГ Банк Украина, Мегабанк, Банк Кредит Днепр, Международный инвестиционный банк, Банк “Восток”, Универсалбанк.

Впервые украинские банки повально подвергали стресс-тестированию после резкой девальвации гривни, и оно носило единичный характер: как только Нацбанк перестал удерживать номинальный официальный курс, и перевел всю страну на реальный показатель (высчитываемый на основе ежедневных межбанковских торгов), вся банковская система разом нарушила действующие экономические нормативы. Этот момент стал отправной точкой для тотальных проверок банков и кампаний по открытию их конечных собственников, вплоть до физлиц. После этого вскрылись факты массового кредитования финучреждениями своих хозяев и нарушения соответствующего норматива (объемы их финансирования превысили положенные 5% капитала).

На первом этапе — в 2015-2016 годы — Нацбанк оттестировал 60 крупнейших банков страны, а в 2017-ом проверял группу небольших финучреждений. Началось повальное закрытие банков по разным причинам: из-за нехватки капитала (невозможности/нежелания акционеров его увеличивать), обвинений в непрозрачной структуре собственности, нарушения законодательства по отмыванию денег и пр. По итогам зачистки число банков в Украине сократилось со 180 до 82.

В этом же обзоре Нацбанк отметил также введение нашим банкам нового норматива — коэффициента покрытия ликвидностью (LCR), который официально утвердил постановлением №13 на прошлой неделе. Утвердил необычно — без четких граничных показателей, которым финучреждениям придется следовать. Похоже, в НБУ поймут, что смогут требовать с банков только после того, как получат от них первые данные по коэффициенту. С июня 2018 г. финансистов обязали высчитывать LCR помесячно, а с 1 декабря — ежедневно.