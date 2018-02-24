Где на самом деле выгоднее купить электромобиль

Список самых популярных в Украине электромобилей с точки зрения стран их происхождения представляет собой пеструю смесь — США, Германия, Италия, Великобритания. И хотя 99% из них импортируются из США, покупка именно там не является догмой. Autonews.ua узнали, где выгоднее покупать определенные модели электромобилей.
Начнем с того, что определенных моделей — вроде Renault Fluence или Fiat 500e — в США очень мало. Поэтому их везут из Израиля или Европы. Но это «нишевые» модели, они не очень популярны среди электромобилистов как, к примеру, Nissan Leaf.
Электромобиль BMW i3, даром что «немец» и его, по идее, в Украину должны везти из Германии, но в цене подержанных авто между Европой и США есть существенная разница. В зависимости от состояния и года выпуска, покупка электромобиля на аукционе в США оказывается выгоднее в среднем на $2000-7000.
Причина в том, что на электромобили в США правительство дает скидку в 10%, плюс покупка машины за доллары оказывается выгоднее, чем за евро. Третий момент — рынок в США больше любой из европейских стран, следовательно, на нем сильнее конкуренция и ниже цены.
Эксперт добавляет, что иногда бывает смысл переплатить и привезти электромобиль из Европы, исходя банально из тех соображений, что в Украине и Европе одинаковые стандарты в плане электричества.
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