Новый земельный закон может "утяжелить" платежки

Депутаты Киеврады окончательно утвердили переоценку нормативно-денежной стоимости земли, которая должна произойти до 2021 года. Максимальный коэффициент денежной оценки увеличится с 2,5 до 3. Как говорят эксперты, это может спровоцировать банкротство многих предприятий.
Как рассказал секретарь земельной комиссии Киеврады Иван Картавый, переоценка земли прежде всего позволит повысить налоговые поступления в бюджет. В этом году мэрия планирует определить на тендере подрядчика для проведения оценочных работ, в следующем — получить документацию по оценке и только в 2020 году вынести проект решения на голосование. Расценки начнут действовать в 2021 году. «Повышение коснется всех, кто официально пользуется землей. Это ОСМД, предприниматели и крупный бизнес», — отметил Картавый.
Как говорят эксперты, больше всего очередное повышение ударит по бизнесу, который будет компенсировать расходы с потребителей. «Это ощутимо отразится на продукции, которая производится или продается на этих земельных участках. Суммы, которые приходят в платежках за землю, уже становятся неподъемными. К примеру, у моего товарища небольшое кафе в отдельно стоящем здании, так ему уже сейчас приходится платить почти 700 тыс. грн. И он подумывает над тем, чтобы вывести бизнес из Киева», — отмечает эксперт в сфере недвижимости Анатолий Топал.
Отразится переоценка и на квартплате киевлян, проживающих в домах под управлением ОСМД. Несмотря на то что для жилой застройки должен использоваться понижающий коэффициент, 95% столичных ОСМД не способны должным образом оформить землю.
«Кабмин до сих пор не разработал механизм бесплатной передачи земли ОСМД, поэтому земля под большинством домов Киева числится как «не определена» и для нее используется повышающий коэффициент — 2. Это очень много», — рассказывает глава одного из ОСМД в Подольском районе Андрей Колчинский. – Поэтому если после переоценки нам придется платить больше, то больше вынуждены будут платить и жильцы за содержание придомовой территории”.
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