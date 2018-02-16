Может пригодиться: переговоры Беларуси и МВФ законсервированы

Работа с Международным валютным фондом продолжается в плановом рабочем порядке, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Юрий Селиверстов перед началом итоговой коллегии ведомства.
Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА.
“Сегодня переговоры с МВФ несколько законсервированы по программе (кредитной). Мы не сошлись в скорости проведения тех реформ, которые они нам предлагают. Но работа с ними продолжается в плановом рабочем порядке”, – отметил заместитель министра. Юрий Селиверстов пояснил, что часть документов, которые Беларуси предлагали в МВФ, уже приняты.
“У нас есть стратегия по управлению госдолгом, концепция управления государственными предприятиями. Относительно пенсионной реформы мы осуществили ряд шагов. Но по отдельным мероприятиям не смогли с ними договориться по срокам, поэтому пока переговоры приостановлены”, – сказал он.
Договоренность не была достигнута в том числе по скорости преобразований в сфере ЖКХ. Как сообщалось, последний раз миссия МВФ работала в Беларуси с 26 октября по 10 ноября 2017 года в рамках консультаций по статье IV. На консультациях обсуждалась экономическая политика в стране.
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