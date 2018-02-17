Британская организация предлагает ввести БОД для рабочих

В ближайшие годы автоматизация затронет 13,7 млн жителей Великобритании. Британское Королевское общество искусств предлагает подготовиться к изменениям на рынке труда заранее и создать фонд национального благосостояния. Каждому работоспособному британцу младше 55 лет фонд будет выделять £10 000. Потратить «рабочий капитал» можно будет на переобучение или запуск бизнеса.
По прогнозам аналитиков IPPR, роботы и алгоритмы могут отнять 44% рабочих мест в Британии. Процесс затронет более 13 млн человек. Эксперты Королевского общества искусств (RSA) также предупреждают о наступлении эпохи тотальной автоматизации. По их оценкам, к 2037 году роботы займут четыре миллиона рабочих мест в Великобритании.
В свежем отчете RSA предлагает решить проблему безработицы в стране с помощью суверенного фонда благосостояния, созданного для поддержки всего трудоспособного населения старше 55 лет. В качестве примера организация приводит Государственный пенсионный фонд Норвегии, который также известен как «фонд будущих поколений».
Каждый трудоспособный британец сможет получить от фонда £10 000 на адаптацию в условиях Четвертой промышленной революции. Грант будет доступен в течение 10 лет, а потратить его можно будет на переобучение или запуск собственного предприятия. Платить деньги также будут тем гражданам, которые продолжают работать, но при этом уделяют много времени уходу за пожилыми или больными родственниками.
Аналитики RSA отмечают, что связь между усердным трудом и справедливым вознаграждением давно нарушилась. Изменение системы соцгарантий и повышение уровня занятости уже не изменят ситуацию. «Многие семьи в ближайшие 10 лет могут оказаться в кризисной ситуации, вызванной автоматизацией, Брекзитом и стареющим населением», – цитирует представителя RSA Энтони Пэйнтера Huffington Post.
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