Дарья Ересько: как открыть банковский счет IT-стартапу?

После эйфории от идеи создания нового стартапа, выбора юрисдикции и регистрации компании, возникает необходимость открытия банковского счета, без которого невозможно получить оплату за выполненные работы или первый желанный транш инвестиций.

Способ получения и движения средств согласовывается постфактум, и когда счет нужен «на вчера», то возникают проблемы с открытием счета.

Логичной структурой для контрагентов и контролирующих органов является единая страна регистрации компании и открытия банковского счета. Поэтому, при выборе юрисдикции необходимо учитывать сферу деятельности, будущих контрагентов и откуда инвестиции будут поступать.

В каждой стране свои условия и требования для открытия и обслуживания банковского счета. К примеру, в иностранной практике существуют такие нюансы:

Эстония. Необходимо объяснить и подтвердить банкирам связь бизнеса с Эстонией. Например, местные контрагенты или реальный рабочий офис.

Чехия. Также желательно наличие связей с чешской юрисдикцией. К слову, офис иностранной компании, открытый на территории Чешской Республики, считается филиалом, поскольку законодательство Чехии не разделяет понятия представительство (representative office) и филиала (branch). И компания, которая регистрирует филиал, платит в Чехии налоги только от прибыли, полученной на территории этой страны.

США . Обслуживаться у таких гигантов, как GP Morgan или Citi Bank могут только американские компании, расположенные в 50-километровой зоне от отделения банка или иностранные с фактическим присутствием, или значительными оборотами. Bank of America (BofA) более лояльный к стартапам и нерезидентам – процедура открытия счета намного проще, чем в европейских банках. Она занимает всего несколько минут и не требует длительных compliance-процедур. Для открытия счета необходим личный визит CЕO и адрес, на который будут отправлены ключи управления счетом.

Латвия. С 2018 года процедура открытия счетов значительно ужесточилась – появилась градация на shell компании, которые:

а) не подают отчетности;

б) не имеют физического присутствия, офиса в стране регистрации;

в) не предоставили достаточного обоснования связи с реальным бизнесом.

Банки готовы сотрудничать при условии проведения детальной процедуры AML KYC compliance – изучения документов и информации о бенефициарах, акционерах и директорах компании, а также документов, подтверждающих происхождение средств.

Швейцария. Консервативная и, казалось бы, старомодная юрисдикция, тем не менее, идет в ногу со временем и готова предложить удобный on-line banking, провести идентификацию клиентов в режиме онлайн-конференции, и в отдельных случаях работать с криптовалютой.

В связи с установленными во всем мире стандартами политики AML (Anti-Money Laundering) и процедурами KYC (Know your customer), при открытии банковского счета нужно быть готовым к тому, что приват-банкиры запросят документы, подтверждающие личность и адрес бенефициаров компании, детальное CV, описание деятельности компании, ожидаемые обороты и информацию о бизнес-партнерах.

Сотрудники банка оценивают возможные риски работы с потенциальным клиентом и при наличии каких-либо сомнений им проще отказать в открытии счета, чем рисковать репутацией, оплатой огромных штрафов или потерей лицензии.

Факт открытия счета еще не означает, что можно расслабиться и получать удовольствие от валютных транзакций. Банкиры внимательно следят за деятельностью компании и счет может быть заблокирован в любой момент, как только транзакции не будут соответствовать заявленной сфере деятельности или превышать лимиты, заявленные по счету.

К счастью, существуют и альтернативные варианты решения повседневных задач бизнеса. Банки часто не понимают работу в сфере новых технологий и популярности набирают электронные платежные системы, которые имеют значительные преимущества перед «старшими братьями» – банками:

1. Упрощенная процедура KYC и верификация пользователей. В отличии от банка для идентификации клиентов платежной системе иногда достаточно фото паспорта или учредительных документов компании.

2. Удобство в использовании. Регистрация в платежных системах и их использование понятны для среднестатистического пользователя и не требуют дополнительных навыков и инструментов, таких как дигипас или карта кодов.

3. Скорость. Перевод средств либо оплата товаров происходят за считанные минуты в то время как в банках такая процедура может занимать несколько дней.

4. Отсутствие лишней бюрократии и бумажной волокиты. Электронные платежные системы крайне редко задерживают платежи с требованием предоставить дополнительную информацию. Вся необходимая документация может предоставляться в скан копиях, а их верификация происходит онлайн.

5. Низкие ставки комиссий на проведение операций.

6. Возможность отправлять wire-платежи, используя SWIFT. Таким образом некоторые платежные системы полностью заменяют функции банка.

Вот наиболее популярные платежные системы на сегодняшний день:

CardPay – платежная система, которая получила лицензию на ведение финансовой деятельности от Central Bank of Cyprus. Ее отличительной особенностью является предоставление IBAN номера, что в некоторых случаях является полной заменой банковского счета. Предпочтение отдают работе с IT-бизнесом.

Stripe – американская платежная система, основанная братьями Коллисон. Многие торговые площадки используют данную платежную систему для оплаты услуг и товаров пользователями, а также дают возможность быстро осуществлять платежи между компаниями. Однако стоит иметь ввиду, что Stripe поддерживает работу с компаниями и банками из определенного списка юрисдикций и для организации работы необходимо удостовериться, что адрес компании и банк входят в этот список . Так, например, Stripe не работает с латвийскими банками.

Perfect Money – Гонконгская платежная система, хотя на сайте присутствует ярко выраженная российская символика, персонал также русскоговорящий. Платежная система работает с криптобиржами и позволяет конвертировать криптовалюты в фиат и обратно.

Money polo – платежная система, получившая лицензию Управления по финансовому контролю Великобритании ( FCA ). Работает с криптобиржами, но для ввода средств необходимо пройти верификацию аккаунта, предоставив подтверждение личности и адреса.

Payeer – электронный кошелек, позволяющий осуществлять мгновенные переводы на другие банковские счета, платежные системы и аккаунты на критобиржах. Компания получила лицензию национального банка Грузии на осуществление финансовых операций и работе с электронными платежными инструментами.

Для настройки рабочих бизнес-процессов важно принимать во внимание род деятельности компании, в каких странах осуществляется деятельность и какая конечная цель движения средств.

На сегодняшний день существует множество вариантов как работы с банками, так и комбинации с платежными системами, но каждый вариант должен рассматриваться индивидуально с учетом особенностей бизнеса и пожеланий бизнесмена.

Дарья Ересько, юрист Практики МБА Juscutum