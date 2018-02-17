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Продуктовые карточки в РФ запустят в 2019 году

Продуктовые карточки в РФ запустят в 2019 году

Власти РФ рассчитывают запустить программу продовольственной помощи малоимущему населению России в 2019 г. Об этом рассказал российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

“Никто от этого не отказался. Что касается сроков, мы очень надеемся, что это произойдет со следующего года”, – сказал Мантуров, отвечая на вопрос, не отказалось ли правительство РФ от реализации программы продовольственной помощи населению.

Отмечается, что объем ежегодных выплат в рамках продовольственной помощи гражданам России может составить около 10 тыс. руб. на человека в год.

Согласно предложенному варианту программы по электронным сертификатам малоимущие граждане РФ смогут приобрести хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыбу, молоко и молочные продукты.

По материалам Вести Экономика
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