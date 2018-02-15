Люксембургский язык может стать официальным языком в ЕС

Власти Люксембурга продвигают свой язык и добивается его признания официальным в ЕС. Об этом передает издание Euractive.

В частности, в публикации говорится о том, что на люксембургском языке сейчас говорят меньше чем 400 тысяч человек. В результате чего ЮНЕСКО включила ее в список “уязвимых” языков. Чтобы избежать исчезновения языка, в последнее время власти Великого Герцогства взялась продвигать язык. Еще в начале января в парламент страны подали законопроект, цель которого помочь распространить люксембургский язык среди 590-тысячного населения страны, а также и за рубежом. “Мы решили начать переговоры с европейскими институтами, чтобы достичь административного соглашения об использовании диалекта”, – сообщило министерство образования Люксембурга.

“На практике это будет означать, что каждый гражданин будет иметь право обращаться в европейские институции на люксембургском языке и получать ответ на этом же языке”, – пояснили в министерстве. Национальный институт статистики Люксембурга классифицирует люксембургский язык как основной язык 55,8% населения, за ним следуют португальский (15,7%) и французский (12,1%). Люксембургский не была официально признан как национальный язык до 1984 года. Теперь вместе с французским и немецким языками им пользуются в административных и юридических целях.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины полностью принимает рекомендации Венецианской комиссии относительно языковой статьи закона “Об образовании” и соглашается с продлением переходного периода для ее имплементации до 2023 года.