Люксембургский язык может стать официальным языком в ЕС

Власти Люксембурга продвигают свой язык и добивается его признания официальным в ЕС. Об этом передает издание Euractive.
В частности, в публикации говорится о том, что на люксембургском языке сейчас говорят меньше чем 400 тысяч человек. В результате чего ЮНЕСКО включила ее в список “уязвимых” языков. Чтобы избежать исчезновения языка, в последнее время власти Великого Герцогства взялась продвигать язык. Еще в начале января в парламент страны подали законопроект, цель которого помочь распространить люксембургский язык среди 590-тысячного населения страны, а также и за рубежом. “Мы решили начать переговоры с европейскими институтами, чтобы достичь административного соглашения об использовании диалекта”, – сообщило министерство образования Люксембурга.
“На практике это будет означать, что каждый гражданин будет иметь право обращаться в европейские институции на люксембургском языке и получать ответ на этом же языке”, – пояснили в министерстве. Национальный институт статистики Люксембурга классифицирует люксембургский язык как основной язык 55,8% населения, за ним следуют португальский (15,7%) и французский (12,1%). Люксембургский не была официально признан как национальный язык до 1984 года. Теперь вместе с французским и немецким языками им пользуются в административных и юридических целях.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины полностью принимает рекомендации Венецианской комиссии относительно языковой статьи закона “Об образовании” и соглашается с продлением переходного периода для ее имплементации до 2023 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько денег потерял бюджет от нерастаможенных иномарок в 2017 году (инфографика)Вчера, 09:00 - 3957 40
Санкции закрыли "Калашникову" более 70% мирового рынка гражданского оружия - концернВчера, 00:00 - 2469 26
Американцы помогут построить ядерное хранилище в ЧернобылеВчера, 12:15 - 873 23
Укрзализныця планирует включить в цену билета услугу Wi-FiВчера, 14:15 - 1069 18
Польша намерена построить газопровод в противовес "Северному потоку-2"Вчера, 11:45 - 1292 8
Сколько денег потерял бюджет от нерастаможенных иномарок в 2017 году (инфографика)Вчера, 09:00 - 3957 40
Курс Bitcoin устремился к психологической отметкеВчера, 12:30 - 3618 1
Ryanair подтвердил выход на украинский рынокВчера, 10:00 - 2617 1
В Кабмине придумали, где взять 35 млрд долларов на дорогиВчера, 13:00 - 2515 6
Дадим три месяца: нардеп раскрыл, что Рада уготовила владельцам еврономеровВчера, 21:30 - 2083 3
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу кровиВчера, 15:10 - 231
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать13.02.2018, 15:10 - 887 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 1130
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1517 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 1394
Гройсман сказав, кому першочергово підвищать пенсіюОбговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок