Brexit обойдется итальянским виноделам в 52 млн евро потерь

Выход Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) может оказать огромное негативное влияние на европейскую винодельческую промышленность. В частности, итальянские виноделы могут потерять 52 млн евро. Об этом говорится в исследовании Европейской ассоциацией винодельческой промышленности (CEEV), передает УНН со ссылкой на Express.

Великобритания является вторым по величине импортером вина в мире, и по объему и по стоимости.

Ожидается, что из-за Brexit финансирование европейского сельского хозяйства значительно сократится. В частности, речь идет о винодельческой промышленности, которая может потерять 15% внешних инвестиций.

“В крупном винодельческом производстве Италии ожидается сокращение дотаций в размере 372 млн евро в период с 2021 по 2027 год. То есть — ежегодное сокращение бюджета винодельческой промышленности составит порядка 52 млн евро”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, украинская винодельческая промышленность, по оценкам участников рынка, очень перспективна и имеет хорошие шансы для выхода на международные рынки. Для этого отечественные производители просят власти Украины оптимизировать налоговую нагрузку на отрасль.

Среди негативных тенденций развития отрасли, эксперты также называют сокращение отечественного вина на полках супермаркетов. Такая нерациональная политика представителей ритейла может оказать пагубное влияние на украинских виноделов, считает директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.

“Конечно, учитывая рост реальных расходов населения, многим украинцам сейчас не до вина, но сокращению рынка дополнительно способствует не очень рациональная политика крупнейших сетей в Украине, которые сокращают количество позиций украинских вин и делают акцент на импорте.

Общая тенденция свидетельствует о том, что ассортимент украинского вина в супермаркетах сократился в среднем на четверть (по итогам 2017 — ред.)”, — отметил он.