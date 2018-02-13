"Укрспирт" планирует производить биотопливо и парфюмерию

Государственное предприятие “Укрспирт” и Львовская ОГА подписали меморандум, предусматривающий возобновление работы спиртзаводов Львовщины и выпуск новой продукции.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрспирта”.

Отмечается, что цель предприятия – полностью загрузить работой действующие предприятия, а также возобновить работу неработающих спиртзаводов.

Поскольку отрасль пищевого спирта на сегодня перенасыщена, в “Укрспирте” планируют производство украинского биотоплива – биоэтанола, биодизеля, смесевых бензинов, а также спиртосодержащих веществ и парфюмерной продукции.

“Впервые в новейшей истории Украины принято решение о модернизации спиртовых мощностей. Пилотным проектом для этого стали предприятия западного региона. Предприятия, которые вынужденно простаивают, заслуживают работы и на восстановления производственного потенциала. Сегодня избыточные мощности не могут быть задействованы для производства пищевого спирта, поэтому для нас основной целью является перепрофилирование этих предприятий”, – рассказал руководитель “Укрспирта” Юрий Лучечко.

Отмечается, что в настоящее время большая часть из 10 спиртовых предприятий Львовщины вынужденно простаивают.

На предприятии Великого Любеня планируют выпускать парфюмерную продукцию. Предприятие в Воютичах модернизируют, а в Сторонибабах перепрофилируют на производство биоэтанола.

Биотопливо также будут выпускать на Лопатинском и Суходольском МОД.

Под это подготовили нормативную базу – соответствующий законопроект уже прошел обсуждение в транспортном и топливном комитетах. Следующий шаг – согласование в Верховной Раде.

“Производство биодизеля позволит не продавать на экспорт маслянистые культуры, а производить продукцию здесь, в Украине. Заменяя тем самым импорт”, отметил глава профсоюза “Укрспирта” Виталий Сосницкий.