"Укрспирт" планирует производить биотопливо и парфюмерию

Государственное предприятие “Укрспирт” и Львовская ОГА подписали меморандум, предусматривающий возобновление работы спиртзаводов Львовщины и выпуск новой продукции.
Об этом сообщает пресс-служба “Укрспирта”.
Отмечается, что цель предприятия – полностью загрузить работой действующие предприятия, а также возобновить работу неработающих спиртзаводов.
Поскольку отрасль пищевого спирта на сегодня перенасыщена, в “Укрспирте” планируют производство украинского биотоплива – биоэтанола, биодизеля, смесевых бензинов, а также спиртосодержащих веществ и парфюмерной продукции.
“Впервые в новейшей истории Украины принято решение о модернизации спиртовых мощностей. Пилотным проектом для этого стали предприятия западного региона. Предприятия, которые вынужденно простаивают, заслуживают работы и на восстановления производственного потенциала. Сегодня избыточные мощности не могут быть задействованы для производства пищевого спирта, поэтому для нас основной целью является перепрофилирование этих предприятий”, – рассказал руководитель “Укрспирта” Юрий Лучечко.
Отмечается, что в настоящее время большая часть из 10 спиртовых предприятий Львовщины вынужденно простаивают.
На предприятии Великого Любеня планируют выпускать парфюмерную продукцию. Предприятие в Воютичах модернизируют, а в Сторонибабах перепрофилируют на производство биоэтанола.
Биотопливо также будут выпускать на Лопатинском и Суходольском МОД.
Под это подготовили нормативную базу – соответствующий законопроект уже прошел обсуждение в транспортном и топливном комитетах. Следующий шаг – согласование в Верховной Раде.
“Производство биодизеля позволит не продавать на экспорт маслянистые культуры, а производить продукцию здесь, в Украине. Заменяя тем самым импорт”, отметил глава профсоюза “Укрспирта” Виталий Сосницкий.
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