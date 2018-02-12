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В МВФ сформулировали свое отношение к криптовалюте

В МВФ сформулировали свое отношение к криптовалюте

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард считает, что международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно.

“Безусловно, это область, где необходимо международное регулирование и надлежащий контроль”, – сказала Лагард в интервью CNN.

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Как заявила Лагард, в настоящее время у криптовалют проявилась “темная сторона” – они очень легко могут быть использованы для незаконных операций и операций по отмыванию денежных средств. Существует также связанная с криптовалютами опасность финансирования терроризма.

По материалам Газета по-Украински
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