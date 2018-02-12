В МВФ сформулировали свое отношение к криптовалюте

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард считает, что международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно.

“Безусловно, это область, где необходимо международное регулирование и надлежащий контроль”, – сказала Лагард в интервью CNN.

Читайте также: Названа самая разочаровавшая криптовалюта

Как заявила Лагард, в настоящее время у криптовалют проявилась “темная сторона” – они очень легко могут быть использованы для незаконных операций и операций по отмыванию денежных средств. Существует также связанная с криптовалютами опасность финансирования терроризма.