Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 114 0

Грузооборот в украинских портах вырос на 11%

Грузооборот в украинских портах вырос на 11%

Снижение портовых сборов на 20% с 1 января 2018 года позволило увеличить грузооборот в украинских портах на 11%, что является хорошим сигналом и стимулом ускорить утверждение новой Методики расчета ставок портовых сборов — документа, который ждет давно как украинский бизнес, так и зарубежный, — сказал вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

В ходе регулярного совещания по решению актуальных вопросов в энергетической, инфраструктурной, экологической областях он отметил, что разработка и утверждение Методики расчета ставок портовых сборов, а также усовершенствование порядка взимания, учета и использования портовых сборов относится к компетенции Министерства инфраструктуры Украины. Документ в конце декабря прошлого года был вынесен на общественное обсуждение.

Вице-премьер-министр акцентировал Мининфраструктуры важность ускорения утверждения данной Методики, речь о которой ведется уже более года.

«Новый современный документ бизнес ждет давно. Стоит ускорить его согласование с Антимонопольным комитетом и Государственной регуляторной службой и утвердить Методику до конца апреля 2018 г.», — сказал Кистион.

По материалам Hubs
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018