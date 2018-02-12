Грузооборот в украинских портах вырос на 11%

Снижение портовых сборов на 20% с 1 января 2018 года позволило увеличить грузооборот в украинских портах на 11%, что является хорошим сигналом и стимулом ускорить утверждение новой Методики расчета ставок портовых сборов — документа, который ждет давно как украинский бизнес, так и зарубежный, — сказал вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.
В ходе регулярного совещания по решению актуальных вопросов в энергетической, инфраструктурной, экологической областях он отметил, что разработка и утверждение Методики расчета ставок портовых сборов, а также усовершенствование порядка взимания, учета и использования портовых сборов относится к компетенции Министерства инфраструктуры Украины. Документ в конце декабря прошлого года был вынесен на общественное обсуждение.
Вице-премьер-министр акцентировал Мининфраструктуры важность ускорения утверждения данной Методики, речь о которой ведется уже более года.
«Новый современный документ бизнес ждет давно. Стоит ускорить его согласование с Антимонопольным комитетом и Государственной регуляторной службой и утвердить Методику до конца апреля 2018 г.», — сказал Кистион.
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