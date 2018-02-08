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Украина заработала на экспорте электроэнергии $22 млн

Украина заработала на экспорте электроэнергии $22 млн

В январе 2018 года Украина экспортировала за рубеж электроэнергию на $21,585 миллиона, — следует из данных Государственной фискальной службы (ГФС).

По данным ведомства, в Венгрию в прошлом месяце э/э поставлена на сумму $12,799 млн, Польшу — на $4,972 млн, Молдову — на $2,809 млн, другие страны — на $1,004 млн.

Таким образом, в денежном выражении экспорт украинской электроэнергии в первом месяце текущего года незначительно возрос по сравнению с январем-2017 ($21,577 млн).

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В то же время Украина в прошлом месяце импортировала электроэнергию на $0,183 млн (из РФ на $0,181 млн, из Молдовы — на $0,001 млн, из Беларуси — на $0,001 млн).

По материалам Hubs
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