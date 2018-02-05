В 2017 г. солнечные электростанции установило вдвое больше частных домохозяйств, чем в 2016 году

За последние три года в Украине 3010 частных домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 51 МВт. Большинство семей, а именно – около 2 тыс. семей, перешли на «чистую» электроэнергию в 2017 году.

Об этом порталу Finance.ua рассказали в Управлении коммуникации и связей с общественностью Госэнергоэффективности.

В частности, в IV квартале 2017 г., не смотря на зимний период, предпочтение «чистой» электроэнергии отдали 687 домохозяйств, что на 30% больше по сравнению с III кварталом прошлого года.

«Стремительный спрос населения на «солнечную» электроэнергию объясняется принятым в 2015 г. Законом Украины № 514-VIII , которым предоставлен выгодный «зеленый» тариф с привязкой к курсу евро. Это означает, что домохозяйство может продавать избыток сгенерированной «чистой» электроэнергии в сеть и быстро возвращать средства, вложенные в солнечные панели без опасений относительно инфляции», – отметил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Если солнечные установки мощностью до 30 кВт установлены в 2017 г., то «чистую» электроэнергию можно реализовывать по тарифу 18,09 евроцентов/кВт*ч до 2030 года.

Как уверяют в Госэнергоэффективности, переходить на «солнечную» электроэнергию также помогает власть на местах. В частности, на Львовщине из областного бюджета домохозяйству возвращают 10% суммы кредита на солнечные панели, а на Житомирщине – 20% суммы кредита.

В г. Хмельницком и г. Броды (львовская обл.) из городского бюджета возмещают 10% стоимости работ по установке солнечных электростанций.

В общем, за три года частными домохозяйствами в установку солнечных панелей инвестировано почти 52 млн евро.