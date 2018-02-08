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Китай оборудует подлодки искусственным интеллектом

Китай оборудует подлодки искусственным интеллектом

Китай работает над обновлением старых компьютерных систем на атомных подводных лодках с помощью ИИ. Оснащение подлодок искусственным интеллектом должно помочь командирам действовать эффективно в условиях стресса, выведя военные технологии на новый уровень, пишет South China Morning Post.

Китайское правительство приняло решение об обновлении старых компьютеров на подводных лодках на новые, со встроенным ИИ. Главной задачей ИИ-помощников будет коррекция решений командиров, принятых в условиях стресса.

До сих пор все аналитические функции подводной лодки, включая интерпретацию сигналов, собранных эхолокаторами, производились исключительно людьми, без участия компьютеров. Однако, когда от 100 до 300 человек экипажа вынуждены находиться в замкнутом пространстве глубоко под водой в течение нескольких месяцев, повышение уровня стресса может сказаться на их способности анализировать и принимать решения.

ИИ-система призвана снизить психологическую нагрузку на командира субмарины и экипажа. По словам источника издания, пожелавшего остаться анонимным, во время тестирования ИИ-помощник смог распознать угрозы со стороны противника быстрее и точнее, чем люди. Искусственный интеллект также помогал командирам оценить риски и преимущества некоторых боевых маневров, а иногда даже предлагал свой вариант, который не рассматривался капитаном судна. Кроме того, ИИ сообщал о том, как океанская соль и температура воды могут влиять на точность гидролокационных систем.

По материалам hightech.fm
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