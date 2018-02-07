Нацбанк облегчит требования к капиталу банков

Национальный банк анонсировал изменение глобальных подходов к вопросу капитализации банков.

Сейчас НБУ требует, чтобы минимальный уставный и регулятивный капитал действующих банков составлял 200 млн грн. С 2020 года планка должна быть повышена до 300 млн грн (хотя еще недавно НБУ требовал, чтобы таким капитал был у банков уже в 2018 году), а к 2024 году – достигнуть 500 млн грн. Планка 500 млн грн применяется к новым банкам с 2014 года.

Однако теперь в НБУ говорят об изменении подходов к самой сущности капитала.

«Национальный банк отсрочил требование для банков по уставному капиталу в 300 млн грн, а сейчас готовит изменения в закон “О банках и банковской деятельности”, ведем дискуссию с профильными ассоциациями, чтобы в 2024 году требование 500 млн грн применялось не к уставному капиталу, а к регулятивному. И также будем учитывать разные компоненты в структуре капитала: уставный плюс прибыль или помощь акционеров», – заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий.

Яков Смолий считает, что такое решение позволит банкам нарастить кредитование и облегчит жизнь банковской системе.

Речь идет о том, что график минимального капитала будет касаться не уставного, а именно регулятивного капитала.

В пресс-службе НБУ пояснили, что Яков Смолий имел в виду, что Национальный банк перейдет к регулированию через регулятивный капитал.

«НБУ готовит изменения в закон “О банках и банковской деятельности” относительно новых требований к капиталу с учетом норм законодательства ЕС. И поэтому роль размера уставного (начального) капитала, которая сегодня определена в законе, нивелируется. Требования к начальному капиталу будут необходимы только при регистрации банка», – заявили в НБУ.