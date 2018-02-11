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Гройсман нашел рецепт экономического прорыва для Украины

Гройсман нашел рецепт экономического прорыва для Украины

Украина может достичь роста экономики на 5-7%, что выше заложенных в бюджет-2018 3%, выполнив ряд ключевых задач.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“Мы определили ключевые приоритеты, необходимые для роста ВВП на 5-7%”, – написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Премьер также опубликовал список из десяти приоритетов:

  1. борьба со злоупотреблениями правоохранителей и чиновников;
  2. реформа налоговой и контролирующих органов;
  3. прозрачная приватизация и стимулирование инвестиций;
  4. господдержка малого и среднего бизнеса;
  5. расширение электронных госуслуг;
  6. условия для выхода бизнеса из тени;
  7. развитие промышленности;
  8. защита прав собственности;
  9. развитие инфраструктуры;
  10. поддержка экспорта.

По материалам Сегодня
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