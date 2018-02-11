Гройсман нашел рецепт экономического прорыва для Украины

Украина может достичь роста экономики на 5-7%, что выше заложенных в бюджет-2018 3%, выполнив ряд ключевых задач.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“Мы определили ключевые приоритеты, необходимые для роста ВВП на 5-7%”, – написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Премьер также опубликовал список из десяти приоритетов: