КГГА утвердила перенос рабочих дней в 2018 году

Киевская городская государственная администрация утвердила список перенесенных рабочих дней в 2018 году. Перенос осуществляется с целью рационализации использования рабочего времени и создания необходимых условий для празднования государственных праздников – Международного женского дня, Дня труда, Дня Конституции Украины, Рождества и Нового года.

Перенос дней, уточняют в КГГА, является обязательным для сотрудников всех подразделений самой городской администраций, а также районных администраций Киева. Для остальных распоряжение КГГА остается рекомендацией.

Всего планируется перенести 5 дней:

пятницу 9 марта – на субботу 3 марта;

понедельник 30 апреля – на субботу 5 мая;

пятницу 29 июня – на субботу 23 июня;

понедельник 24 декабря – на субботу 22 декабря;

понедельник 31 декабря – на субботу 29 декабря.

Ранее правительство Украины выпустило распоряжение, которое делало аналогичный порядок перенесения рабочих дней рекомендованным к выполнению по всей территории страны.