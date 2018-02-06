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КГГА утвердила перенос рабочих дней в 2018 году

КГГА утвердила перенос рабочих дней в 2018 году

Киевская городская государственная администрация утвердила список перенесенных рабочих дней в 2018 году. Перенос осуществляется с целью рационализации использования рабочего времени и создания необходимых условий для празднования государственных праздников – Международного женского дня, Дня труда, Дня Конституции Украины, Рождества и Нового года.

Перенос дней, уточняют в КГГА, является обязательным для сотрудников всех подразделений самой городской администраций, а также районных администраций Киева. Для остальных распоряжение КГГА остается рекомендацией.

Всего планируется перенести 5 дней:

  • пятницу 9 марта – на субботу 3 марта;
  • понедельник 30 апреля – на субботу 5 мая;
  • пятницу 29 июня – на субботу 23 июня;
  • понедельник 24 декабря – на субботу 22 декабря;
  • понедельник 31 декабря – на субботу 29 декабря.

Ранее правительство Украины выпустило распоряжение, которое делало аналогичный порядок перенесения рабочих дней рекомендованным к выполнению по всей территории страны.

По материалам 112
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