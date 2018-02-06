В Минюсте подсчитали количество партий в Украине

В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций на сегодняшний день зарегистрированы 353 политических партии.
На сегодняшний день Министерством юстиции зарегистрированы 353 политические партии. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, пишет Укринформ.
“В соответствии с законодательством, регистрацией политических партий занимается Минюст. Если мы получили весь необходимый пакет документов, которые отвечают требованиям Конституции и законов Украины, уставу политической партии, в том числе необходимое количество подписей граждан, которые поддержали решение о ее создании, то регистрируем политическую партию. На сегодняшний день их зарегистрировано 353”, – рассказала Сукманова.
Заместитель министра отметила, что закон предусматривает проведение государственной регистрации по заявительному принципу и возлагает именно на заявителя ответственность за внесение в учредительные или другие документы, которые подаются для государственной регистрации, заведомо неправдивых сведений.
Сукманова также сообщила, что законодательство запрещает создание политических партий, если их программные цели или действия направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, подрыв безопасности государства, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой или религиозной вражды, пропаганду коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики.
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