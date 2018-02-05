Harley-Davidson выпустит первый серийный электромотоцикл

Компания Harley-Davidson заявила, что планирует произвести свой первый серийный электрический мотоцикл за полтора года.

Американская компания Harley-Davidson уже давно работает над идеей электрического мотоцикла. На днях она, как передает информагентство Bloomberg, объявила, что выпустит первую модель электромотоцикла в ближайшие 18 месяцев.

В 2014 году Harley-Davidson показала прототип электромотоцикла LiveWire. Он был способен разгоняться до сотни менее чем за четыре секунды, а запас хода составлял чуть менее 90 км в “экономном” режиме. С того момента прошло уже много времени, поэтому, вероятно, новый, серийный электромотоцикл американской компании будет способен на большее.

Электрические мотоциклы уже выпускаются некоторыми производителями. В частности, компанией Zero Motorcycles, которая в октябре прошлого года представила обновленную линейку. Рынок электромотоциклов пока небольшой, однако, согласно исследованию фирмы TechNavio, к 2020 году он может вырасти на 45 процентов.