Чикагский стартап хочет поставить биопечать сердец на поток

Через несколько месяцев в Чикаго откроется лаборатория, которая может перевернуть историю трансплантологии. Ее сотрудники намерены совершить невероятное — напечатать работающее сердце из клеток пациента. Об амбициозном проекте рассказывает Fast Company.

Большинство людей, которым трансплантируют сердце, после операции живут не более десяти лет. Их жизнь подвержена огромным рискам: иммунная система может отвергнуть орган, а препараты, сдерживающие ее активность, ослабляют защиту организма от многих заболеваний, например, рака. Еще одна проблема — небольшое количество донорских сердец, доступных для трансплантации.

Стартап Biolife4D намерен преодолеть эти трудности с помощью единственной технологии — биологической 3D-печати на основе собственных клеток пациента. Если печать будет поставлена на поток, дефицит донорских органов исчезнет. А сердце, являющееся генетической копией сердца пациента, не вызовет реакции иммунной системы. У него будет больше шансов прижиться, и больному не придется принимать иммуннодепрессанты.

Чтобы создать полностью жизнеспособное сердце, необходимо будет пройти несколько этапов. Сначала сердце пациента просканируют с помощью МРТ, чтобы получить его точное цифровое изображение. Затем извлеченные из образцов клетки крови преобразуют в стволовые и вырастят из них кардиомиоциты. Полученные клетки сердца смешают с питательными веществами и гидрогелем для создания биочернил, которые можно будет использовать в специализированном 3D-принтере.