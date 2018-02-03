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Аслунд о выпуске евробондов: власть идет путем Януковича

Аслунд о выпуске евробондов: власть идет путем Януковича

Выпуск еврооблигаций без продолжения сотрудничества с МВФ станет причиной финансового кризиса в Украине.

Об этом заявил шведско-американский экономист Андерс Аслунд в интервью ЭП.

“В сентябре (2017 года – ред.) Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долл под 7,375% годовых, но необходимых реформ не происходит. Украина будет размещать облигации на европейском рынке, пока не случится финансовый кризис”, – заявил Аслунд.

По его мнению, если Украинe постигнет финансовый кризис, он будет полностью вызван украинскими власть имущими.

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Аслунд считает, что Украина сможет выйти на внешние рынки без программы МВФ, но это будет чревато последствиями.

“Это будет повторение того, что делал Виктор Янукович в 2011 году. Янукович думал, что он сможет продавать облигации на рынке, и он это делал до 2012 года. Тогда процентная ставка увеличилась до 10%, а спроса на облигации не было”, – сказал экономист.

Аслунд не видит препятствий для выпуска в 2018 году облигаций на несколько миллиардов долларов. Но считает такую ​​политику стратегией избегания экономического роста.

“Высокопоставленные лица могут быть заинтересованы в избежании экономического роста. Они живут на доходы от монополий. Они получают прибыль, потому что контролируют экономику. Если в экономике много инвесторов, топовые чиновники будут иметь меньше контроля над экономикой, тогда исчезнут прибыли и они станут беднее.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Украина вернулась на международные рынки капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 году.

Напомним, основными покупателями новых 15-летних еврооблигаций Украины на 3 миллиарда долларов выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).

По материалам Економічна Правда
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