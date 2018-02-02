Аслунд: АП не заинтересована в сотрудничестве с МВФ

Шведско-американский экономист Андерс Аслунд считает, что до выборов президента, которые состоятся в 2019 году, МВФ или Европейский союз не дадут Украине кредиты.
Об этом он сказал в интервью ЭП.
На вопрос о том, что в будущем будет происходить с курсом гривны, Аслунд ответил: “курс зависит от сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Очевидно, что Администрация президента не заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с МВФ”.
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“И я бы не ожидал, что до выборов президента, которые состоятся в 2019 году, МВФ или Европейский союз дадут Украине кредиты. Поэтому гривна будет оставаться слабой”, – говорит экономист.
“Сейчас объем международных резервов Украины составляет 18 млрд долларов, но из-за малого объема экспорта этих резервов недостаточно”, – считает он.
“Украинская власть заботится о собственном обогащении, а не о благосостоянии населения. Будущее гривны зависит от доверия к власти. Если к руководству страны нет доверия, то, скорее всего, дела будут идти не слишком хорошо. Трудно сказать, насколько плохо, но катастрофы не будет”, – подытожил он.
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