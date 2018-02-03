Продажи новых легковых авто в Украине в январе выросли на 40,6%

Продажи новых легковых автомобилей в январе текущего года выросли на 40,6% по сравнению с тем же месяцем 2017 года, до 6,62 тыс. ед., что стало новым посткризисным рекордом для этого месяца.

По оценке аналитиков, такому стремительному росту продаж способствовала курсовая “лихорадка”, заставившая потребителей быстрее принимать решение о покупке автомобилей, которые дорожали медленнее, чем менялся курс доллара.

“К тому же, многие заказы на авто были сделаны еще до Нового года, а в январе уже закрывались сами сделки”, – добавляют они.

Лидером, как и в прошлогоднем январе, стала Toyota, почти удвоившая продажи и занявшая 14% рынка. Renault стабильно удерживает второе место (доля 8,9%), но буквально в шаге от него – Volkswagen (8,7%).

Наращивает продажи Skoda (четвертая строчка рейтинга) и Nissan (пятая), почти вдвое увеличила продажи Mazda.

Но 3-кратный рост демонстрирует узбекский бренд Ravon. Этот бренд в январе уже стал №8 в Украине, хотя еще год назад был в “хвосте” второй двадцатки.

Трехкратный рост продаж узбекского бренда Ravon позволио ему выйти на восьмую позицию в рейтинге, тогда как в январе-2017 он был только 17-м.

По данным AUTO-Consulting, из премиум-брендов на первое место в январе вышла Audi, нарастившая продажи почти втрое, что позволило бренду закрепиться в Топ-10 украинского рынка.

Самой продаваемой моделью стал Volkswagen Golf, но буквально с разницей в несколько машин за ним следует Toyota RAV4, а также новинка января – новая Toyota Camry, которая только недавно появилась в Украине.

Согласно обнародованной аналогичной статистике ассоциации “Укравтопром”, регистрации новых легковых автомобилей в январе выросли на 37%, до 6,6 тыс. ед.

Тройка лидеров аналогична – Toyota с 941 авто и ростом к январю-2017 на 91%, Renault (589 авто, прирост 21%), Volkswagen (576 ед., “плюс” 30%).

В то же время на четвертую позицию ассоциация выводит Nissan (447 авто), а на пятую Skoda (438 ед.).

По данным ассоциации, автомобилем месяца также стал Volkswagen Golf, который приобрели 318 автомобилистов.

Справка Finance.ua: