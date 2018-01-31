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В НБУ объяснили, чем Украине грозит отказ от МВФ

В НБУ объяснили, чем Украине грозит отказ от МВФ

Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендует продолжать сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил замглавы Совета НБУ Тимофей Милованов.

По словам Милованова, выполнение требований Фонда пойдет на пользу Украине, в то время как отказ от сотрудничества с МВФ поставит Киев в сложное положение.

“Я считаю, что вещи, которые просит МВФ, они хороши для общества – это борьба с коррупцией, более дисциплинированная бюджетная политика, макроэкономическая стабильность – это большими мазками. В любом случае, реальность состоит в том, что у нас большие выплаты в 2019 году, транши задерживаются, это влияет на ожидания, это влияет на давление на цены и на курс, это влияет на экономическую активность, и нам реально необходимо каким-то образом выполнять условия для того, чтобы получить финансирование”, – объяснил замглавы Совета НБУ.

При этом он отметил, что финансирование МВФ значительно дешевле, чем финансирование, которое страна может получить на рынке.

“Если мы отказываемся от МВФ, например, то тогда надо понимать, готовы ли нас профинансировать рынки, или будем ли мы это закрывать бюджетным дефицитом с соответствующими последствиями для инфляции и для экономического роста, и даже для политического давления, потому что будет инфляция – будет политическое недовольство людей”, – отметил Милованов.

По материалам Сегодня
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