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Италия выделит 2 млн евро на гуманитарную помощь для Донбасса

Италия выделит 2 млн евро на гуманитарную помощь для Донбасса

На гуманитарную помощь населению Украины, которое пострадало в результате военных действий на Донбассе, Италия выделит 2 млн евро.

Об этом во время визита на Донбасс сказал председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, сообщает пресс-служба МИД Италии.

В сообщении указано, что 500 тыс. евро будут переданы в пользу Всемирной продовольственной программы (World Food) для доставки пищевых пайков и поставки предметов первой необходимости.

Еще 500 тысяч будут переданы на реализацию программы ЮНИСЕФ о “минных рисках”. Наибольшую сумму – 1 млн евро – получит Международный комитет Красного Креста за интервенции для реализации проектов в области охраны здравоохранения и защиты населения.

По материалам РБК-Украина
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