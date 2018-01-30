В Киеве построят две новые дороги на Левом берегу

“Киевавтодор” объявил тендеры на постройку двух новых дорог в столице. Об этом сообщает Автоцентр со ссылкой на систему госзакупок Prozoro.
В первую очередь в планах коммунальщиков построить дорогу, которая соединит Броварской проспект и улицу Олексы Довбуша.
На нее из городского бюджета выделят 205 млн. гривен. Старт аукциона запланирован на март этого года. А сдать объект подрядчик должен до конца 2019 года.
Вторым проектом будет продление дороги от ул. Крушельницкой Дарницкого района до улицы Иващенко.
Напомним, что на строительство центра Roshen Plaza в Киеве потратят 90 млн гривен.
Также ранее в Киеве был объявлен тендер на строительство двух станций метро на Виноградарь за 6,3 млрд гривен.
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