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В Киеве построят две новые дороги на Левом берегу

В Киеве построят две новые дороги на Левом берегу

“Киевавтодор” объявил тендеры на постройку двух новых дорог в столице. Об этом сообщает Автоцентр со ссылкой на систему госзакупок Prozoro.

В первую очередь в планах коммунальщиков построить дорогу, которая соединит Броварской проспект и улицу Олексы Довбуша.

На нее из городского бюджета выделят 205 млн. гривен. Старт аукциона запланирован на март этого года. А сдать объект подрядчик должен до конца 2019 года.

Вторым проектом будет продление дороги от ул. Крушельницкой Дарницкого района до улицы Иващенко.

Напомним, что на строительство центра Roshen Plaza в Киеве потратят 90 млн гривен.

Также ранее в Киеве был объявлен тендер на строительство двух станций метро на Виноградарь за 6,3 млрд гривен.

По материалам СТРАНА.UA.
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