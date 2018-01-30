США отказываются от "черного списка" стран

Министерство внутренней безопасности США заявило о принятом руководством страны решении об отказе от практики полного запрета на въезд в страну беженцев из 11 стран, сообщило DW.

Отмечается, что в октябре 2017 года в США в целом возобновили программу приема беженцев, сделав исключение для 11 стран, беженцы из которых представляют “угрозу национальной безопасности страны”. Полный список стран до сегодняшнего дня не был опубликован официально. Согласно информации организаций по защите прав беженцев, речь идет о Египте, Иране, Ираке, Ливии, Мали, Северной Корее, Сомали, Южном Судане, Судане, Сирии и Йемене.

Также сообщается, что ограничение на въезд в США мигрантов стало одним из основных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. После вступления в должность он издал несколько миграционных указов, которые, в частности, запретили въезд в страну гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением.