Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 510 0

США отказываются от "черного списка" стран

США отказываются от "черного списка" стран

Министерство внутренней безопасности США заявило о принятом руководством страны решении об отказе от практики полного запрета на въезд в страну беженцев из 11 стран, сообщило DW.

Отмечается, что в октябре 2017 года в США в целом возобновили программу приема беженцев, сделав исключение для 11 стран, беженцы из которых представляют “угрозу национальной безопасности страны”. Полный список стран до сегодняшнего дня не был опубликован официально. Согласно информации организаций по защите прав беженцев, речь идет о Египте, Иране, Ираке, Ливии, Мали, Северной Корее, Сомали, Южном Судане, Судане, Сирии и Йемене.

Также сообщается, что ограничение на въезд в США мигрантов стало одним из основных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. После вступления в должность он издал несколько миграционных указов, которые, в частности, запретили въезд в страну гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением.

По материалам Deutsche Welle
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018