Бельгийский ученый добыл криптовалюту из ДНК

Бельгийский исследователь Сандерс Вуйтс победил на конкурсе DNA Storage Bitcoin Challenge, в котором он смог получить шифр к кошельку с одним биткоином из ДНК.

О начале конкурса объявили еще в 2015 году во время Всемирного экономического форума в Давосе. Участникам необходимо было раскодировать данные биткоина, которые организаторы конкурса спрятали в образцах ДНК по методу ученого Ника Голдмана из Европейского института биоинформатики.

Победителю предлагали награду в виде одного биткоина, стоимость которого на момент объявления конкурса составляла несколько сотен евро. Из-за небольшой награды участники конкурса не были слишком активными, но ситуация поменялась после того, как криптовалюта начала быстро дорожать.

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В декабре 2017 года организаторы заявили, что конкурс завершится 21 января 2018 года. Бельгийский студент Сандер Вуйтс из Антверпенского университета смог раскодировать образец ДНК за неделю до окончания конкурса. О том, как ему это удалось, молодой исследователь подробно написал в личном блоге.

Организаторы конкурса заявили, что с его помощью хотели обратить внимание на возможность использования ДНК как своеобразного «сейфа» для хранения данных.

Отметим, что в конце прошлого года датские ученые презентовали прогрессивную разработку — костюм для майнинга, который позволяет использовать человеческое тело для добычи криптовалюты.