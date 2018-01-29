Не биткоин: названа самая безопасная для инвестиций криптовалюта

Финансовое агентство Weiss Ratings из США составило первый в истории рейтинг надежности криптовалют. Первое месте в нем занял не биткоин, который является самой популярной криптовалютой, а его главный конкурент эфир.

Эксперты присвоили эфиру рейтинг B. Аналитики оценили его быстроту обновления технологий и высокую скорость обработки транзакций. Аналогичную оценку получила криптовалюта EOS. Дальше расположились Cardano и Neo с оценкой B-.

Биткоину присвоен рейтинг С+. Аналитики объяснили, что несмотря на свою популярность и безопасность, биткоин остается слишком волатильным. Кроме того, получить более высокую оценку ему мешает дороговизна транзакций и низкая скорость проведения транзакций. Младший брат биткоина Bitcoin Cash получил рейтинг С-.

Примечательно, что ни одна из 74 представленных в рейтинге криптовалют не получила самую высокую оценку А. В Weiss Ratings объяснили, что при составлении рейтинга учитывали такие критерии, как индекс риска, индекс вознаграждения, технологический индекс и базисный индекс.

Агентство отмечает, что оценки A и B означают рекомендацию к покупке. В то же время рейтинг С тоже не должен отпугивать инвестора, поскольку он значит, что активом можно торговать на перспективу. И только оценки D и E говорят о том, что криптовалюту лучше продать прямо сейчас.

Справка Finance.ua

Агентство Weiss Ratings основано в 1971 году.